Vos places pour la reconstitution de la Bataille de Waterloo le 18 ou le 19/06

Connue dans le monde entier, la bataille de Waterloo bouleversa l’Europe et est à l’origine du monde tel que nous le connaissons. Venez revivre les affrontements du 18 juin 1815 et revoir Napoléon et Wellington s’affronter sur la plaine de Mont-Saint-Jean.

Une reconstitution avec 1500 passionnés qui vous plongeront au cœur des combats. Revivez la bataille, vibrez au rythme du galop des chevaux et sentez la poudre des canons et des fusils…

Visitez les bivouacs français et alliés, l’occasion de découvrir les conditions de vie des artisans, soldats, hussards, cantinières et généraux.

►► Plus d'infos dans l'article en homepage.

La Première vous offre au choix :

des entrées de Catégorie 1 (pl. assises) pour la reconstitution de 20h à 21h45 + parking du samedi 18 juin

des entrées de Catégorie 1 (pl. assises) pour la reconstitution à 10h30 à 12h15 + parking du dimanche 19 juin

Vous arrivez quand vous le souhaitez en fonction du programme de la journée concernée - début vers 9h (cfr article).

Intéressé.e et libre pour une de ces dates ? Tentez votre chance de remporter vos tickets via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[ Les gagnants recevront des e-tickets dans leur boîte mail. Vérifier vos spams !]