Vos places pour "La Porteuse de Souffle" au Up-Circus ce dimanche 11 juin

S’inspirant du souffle qui porte notre compagnie depuis 42 ans de création, d’itinérance et de rencontres avec le public, la troupe des Balladins du Miroir explore ces " rencontres extraordinaires et imprévisibles " qui peuvent bouleverser notre existence. De manière métaphorique, le désert gagne du terrain, envahit notre existence alors que les conflits et autre pandémie nous font perdre nos repères… Une invitation à regarder au-delà de l’horizon.

"La Porteuse de Souffle" est à voir ce dimanche 11 juin à 17h au Up-Circus à Molenbeek.

