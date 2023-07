Vos places pour "La Belle et la Bête" au Château de Rixensart

Le théâtre à la belle étoile est le cadre idéal pour partager des émotions grandeur nature. Après La Guerre des Boutons en 2022, la D3 Drama Company revient cet été avec une adaptation libre et contemporaine de La Belle et la Bête, un conte fantastique en immersion totale au cœur du château de Mérode à Rixensart, par une mise en scène et une scénographie intégrées au patrimoine et à l’environnement. Près de 20 acteurs seront sur scène pour 1h45 de spectacle en 2 parties, avec entracte.

Synopsis: Suite à la ruine d el'entreprise familiale, un père de famille et ses trois filles sont contraints à quitter la ville pour s'installer à la campagne, dans un hameau isolé, au pied d’un château étrange qui semble, depuis bien des années déjà, cristalliser les craintes et les peurs des villageois environnants. Par un malencontreux coup du sort, la famille entière trouvera son destin scellé à celui d’une Bête terrifiante. À moins que l’une des trois filles, Belle, ne l’entende pas de cette oreille...

La Première vous offre deux places pour un jour au choix, du 18 juillet au 12 août 2023, à 20h15 que les gagnants communiqueront à l'organisateur (sous réserve de disponibilités)