Vos places pour "L'homme qui tua Mouammar Khadafi" le 10/03 à Uccle

Pour la première fois sur une scène de théâtre, un ancien officier de renseignements accepte de dévoiler les coulisses de son métier, ainsi que les secrets derrière l’intervention militaire française de 2011 en Libye.

Alexis Poulin est l’un des co-fondateurs du site d’information Le Monde Moderne. Il a mené une enquête sur les circonstances et les causes de la disparition du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Dans ce cadre, il a fait la connaissance d’un témoin d’exception, qui a travaillé pendant près de dix ans pour la DGSE (service de renseignement extérieur français). Superamas et Alexis Poulin invitent donc le public à assister et à participer à cet entretien inédit.

Spectacle documentaire ou journalisme live ? Manipulation dramaturgique ou scandale d’Etat ?

"L'homme qui tua Mouammar Khadafi" est à voir le vendredi 10 mars 20h30 au Centre Culturel d'Uccle.

