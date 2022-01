Vos places pour " L'envers du décor" à Fleurus le 8/02

Daniel invite à dîner, contre l'avis de son épouse, son meilleur ami et sa nouvelle conquête. L'apparition de la jeune et sublime créature agit comme un catalyseur et provoque une tempête dans la tête des maîtres de maison, bousculant leurs certitudes, réveillant frustration, jalousie et aigreur.



Florian Zeller, auteur parisien à succès récemment oscarisé pour l’adaptation cinématographique de sa pièce " Le Père ", nous offre ici une comédie de premier choix !

Avec finesse et justesse, l’auteur explore ici le cœur des quinquagénaires confrontés à la réalité du temps qui passe et à l’envie de s’extraire du train-train quotidien pour vivre intensément...

"L'Envers du décor" est à voir le mardi 8 février 20h30 à la Ferme de Martinroux (Fleurus).

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.