Classic 21 et l'Agenda Ciné vous offrent des places de cinéma pour "L'ennemi". Après "Noces", le nouveau film de Stephan Streker; un thriller de l'intime subtil et bouleversant avec Jérémie Renier, Alma Jodorowski et Emmanuelle Bercot. A voir dès le 26 janvier en salles.

Un célèbre homme politique (Jérémie Renier) est accusé d'avoir tué son épouse (Alma Jodorowsky) retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d'hôtel.

Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.