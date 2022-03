Vos places pour "Kontakthof" à Charleroi le 10/03

Kontakthof, est une pièce universelle de la chorégraphe Pina Bausch qui traverse les âges depuis sa création en 1978.

Dans une grande salle des fêtes peuplée de chaises, des femmes gainées de robes en satin coloré et des hommes sévèrement découpés dans leur costume se rassemblent dans une soirée dansante. Leur parade donne le spectacle des relations entre hommes et femmes, rivalités et jalousies, désirs érotiques et dégoûts, besoin inextinguible de tendresse, de protection et d’attention, détresse et solitude,...

Kontakthof imprime de manière indélébile les mémoires, telle une ritournelle douce amère qui ne cesse de revenir sur ses pas.

Kontakthof est à voir au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le jeudi 10 mars 20h.

