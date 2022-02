Vos places pour " Kill Fiction" au TTO le 15/02

Kill Fiction met en scène six personnages attachants, qui évoluent dans un huis-clos tendu inspiré de "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino. Personnages qui vont, dans un rythme effréné, enquêter pour débusquer la taupe qui s’est parmi eux infiltrée.

Amateurs ou conspueurs de films dont le spectateur est harcelé de punchlines et de jets d’hémoglobine, Kill Fiction va vous baffer.

Kill Fiction est un piéce de David Nobrega à voir au Théâtre de la Toison d'Or (TTO) le mardi 15 février 20h.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous. Et répondez à la question.

[ Evénement et concorus selon les mesures sanitaires en vigueur]