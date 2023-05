Vos places pour Juliette Armanet au Forum de Liège le 26/05

Passionnée de piano comme ses parents, Juliette Armanet écoute énormément de musique et étudie le piano classique avant d'abandonner à l'âge de onze ans. Sa découverte à l'adolescence des albums de Véronique Sanson, William Sheller, Alain Bashung, Barbara ou encore Alain Souchon, va décider la jeune fille de composer ses propres chansons. Mêlant la chanson à l'electro, elle se fait remarquer dès 2014, avec un premier morceau 'L'Amour en solitaire' qui attire rapidement l'attention des professionnels, et annoncera son premier album "Petite Amie".

Après le succès fulgurant de cet album, Juliette Armanet est de retour avec son single ‘Le Dernier Jour du Disco’, une chanson sensuelle, ardente qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album ‘Brûler le feu’.

A l'occasion du festival Jazz à Liège, Juliette Armanet sera en concert au Forum de Liège le vendredi 26 mai à 20h.

