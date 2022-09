Vos places pour "Jules Verne" avec l'Orchestre à la portée des enfants. A Liège et à Bruxelles !

Jules Verne fut mis très jeune en pension dans une institution très stricte. Alors âgé de 11 ans, Jules s’enfuit et embarque sur un long-courrier en partance pour les Indes, en qualité de mousse dans le but de rapporter un collier de corail à sa cousine Caroline dont il est follement amoureux. Son père parvient à le récupérer lors d’une escale à Paimboeuf. L’apprenti aventurier et futur écrivain, sévèrement puni, se promet alors de ne plus voyager qu’en rêves...

Partant de cette anecdote, Les Jeunesses Musicales ont imaginé les aventures de Jules Verne enfant. Eric De Staercke et ses comparses ont mis en scène la vie de Jules Verne enfant avec l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège pour inviter les jeunes spectateurs à découvrir les péripéties qui vont nourrir sa future œuvre romanesque. Un voyage, avec l’orchestre, pour un tour de Jules Verne en 80 notes. Pour ce spectacle ce sont des œuvres de compositeurs contemporains de Jules Verne tels que Delibes, Fauré ou encore Chabrier qui ont été choisies.

