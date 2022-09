Vos places pour "Je te promets" à LLN (Studio 12) le 12/09

Au coeur des Ardennes belges, de vieux amis viennent passer quelques jours dans la maison familiale de Karim, comme cela leur arrive très souvent. Mais cette fois-ci, Hélène vient avec son nouveau compagnon, Thierry... Or, celui-ci ne se sent pas à l’aise au sein de ce clan qui semble si soudé. Un matin, la garde chasse sonne à la porte : on a retrouvé le corps sans vie d'un jeune migrant sur le bord de la route... Probablement percuté par un chauffard. La garde-chasse demande si personne rien remarqué de spécial, cette nuit-là. Mais, non, tout le monde dormait. Pourtant, Thierry est persuadé d’avoir vu Karim sortir avec sa voiture. Et soudain, le doute diffuse son poison.

" Je te promets " est un thriller théâtral écrit par Matthieu Donck et Jasmina Douieb. Interprétée notamment par France Bastoen, Amel Benaïssa, Isabelle Darras, Serge Demoulin...

