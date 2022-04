Vos places pour "In Solidum" au Théâtre de Poche le 22/04

Eté 2017, cinq amis d’enfance s’introduisent dans une villa de vacances du Sud de la France. Ils y vivent une semaine de folie, portés par l’euphorie d’être réunis, inspirés, intouchables. Ils sont sympas, touchants… En partant, pourtant, ils mettent le feu à la piscine et ses alentours…

Un an plus tard, ils sont jugés pour leur connerie: 122.475 € de dommages et intérêts à verser in solidum à la propriétaire de la villa. In Solidum : tous coupables et tous ensemble.

Pour payer leur dette, ces pieds nickelés y vont de l’arnaque 2.0 … Une vraie start-up de self-made men en cybercriminalité. Avec ses codes, ses principes très Wall Street… Et ça fonctionne ! L’argent pleut en abondance. Jusqu’au jour où…

