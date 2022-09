Vos places pour "HEDDA" au Théâtre de Liège le 20/09

La création Hedda d’Aurore Fattier nous immerge dans les derniers jours de répétition d’Hedda Gabler. Laure Stijn, metteuse en scène au milieu de sa vie, issue d’une grande famille d’artistes, est aux prises avec l’œuvre du dramaturge norvégien. Les souvenirs de sa sœur Esther – jeune actrice disparue – ponctuent le cours de son travail. C’est ce chemin inattendu, vertigineux, que nous parcourons avec elle jusqu’à l’éclosion de son spectacle.

Aurore Fattier propose une réécriture théâtrale et cinématographique du drame écrit en 1890. Hedda nous tend un miroir et nous rend témoins de la différence entre la violence réelle que subissent les femmes et son idéalisation véhiculée par nos monuments culturels.

HEDDA est à voir au Théâtre de Liège. Pièce interprétée par Maud Wyler, Yoann Blanc, Valentine Gérard, Fabien Magry, ...

