Vos places pour "Hamlet" à Verviers le 10/03

L'avantage, avec Shakespeare, c’est qu’on a beau l’adapter, le triturer, le transformer, on le trahit rarement, tant les thèmes de ses pièces traversent les époques et les lieux ; tant la fulgurance de sa poésie touche l’âme humaine universelle.

Une preuve nous en est offerte avec cette version de "Hamlet" mise en scène par Emmanuel Dekoninck, avec Thomas Mustin dans le rôle principal.

A voir au Théâtre de La Louvière ce jeudi 10 mars à 20h.

