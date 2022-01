Vos places pour "GREENVILLE" au Rideau de Bruxelles le 3/02

Par où commencer ?

Par cette rencontre chez le disquaire de la rue Montmartre, un beau soir de février ? Dehors, il neige. À l’intérieur, il fait chaud, il y a de la buée sur la vitrine et c’est comme un cocon. Alors on parle musique.

Une vie de musicien est-elle plus intense qu'une vie d'agent d'assurances ? Notre société a-t-elle préservé sa part dionysiaque ? Que reste-t-il de notre jeunesse ? Pourquoi sommes-nous avides de modèles ? La célébrité rend-elle heureux ? Est-il plus facile de coucher quand on joue d'un instrument ?

L'auteur et metteur en scène, Régis Duqué, traverse ces questions en imaginant l’histoire d’un groupe imaginaire.

►► Plus d'infos dans l'article ici.

Greenville est à voir au Rideau de Bruxelles (rue Goffart, 1050 Bxl) le jeudi 3 février 19h30

Intéressé et libre ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et répondez à la question

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]