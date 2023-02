Vos places pour "Giséle Halimi" à la Cité Miroir le 10/03

Gisèle Halimi, c’est septante ans de combats, de passion et d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. L’avocate la plus célèbre de France et qui est également la dernière grande héroïne féministe, aura vécu une vie de pionnière, insoumise et passionnée.

Sylvie Boivin interprète la vie et les combats de Gisèle Halimi sur la scène de la Cité Miroir (Liège)le vendredi 10 mars à 20h. D'près le livre de Gisèle Halimi et Annick Cojean, "Une farouche liberté".

