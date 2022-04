Vos places pour "Frédéric" à la Ferme de Martinroux le 26/04

Grand fan de Freddy Mercury, Jean-François Breuer caresse depuis longtemps le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose faite, dans " Frédéric " un spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de sosie désabusé.

" Frédéric" est un spectacle à voir à la Ferme de Martinroux" (Fleurus) le mardi 26 avril 20h30

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités et de remporter 2 place via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.