Vos places pour "Flesh" au théâtre des Tanneurs le 22/04

D’une fête d’anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de réalité virtuelle à une réunion de famille dans un café, Flesh est un spectacle visuel et non verbal, une fable contemporaine qui plonge les spectateurs dans l’épaisseur de nos chairs. Avec humour et étrangeté.

Flesh, de la compagnie Still Life, est à voir au Théâtre Les Tanneurs le samedi 22 avril à 20h30.

Intéressé et libre ? La Première vous offre des places pour 2 personnes. Tentez de les remporter via la formulaire ci-dessous.