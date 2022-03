Vos places pour "Familie" à Liège le 5/03

En 2007, les corps d’une famille ont été retrouvés pendus dans leur demeure du Pas-de-Calais. Avant l'acte, ils ont tout rangé et laissé laconique “On a trop déconné, pardon…”. Si l’affaire a été classée, le mystère demeure entier sur leur mobile, c’est sous la houlette du metteur en scène Milo Rau que les comédiens An Miller et Filip Peeters (couple à la ville) rejouent une fin de journée familiale ordinaire qui pourrait être la leur...

Le directeur du NTGent éprouve les pouvoirs d’exorcisme du théâtre, nous plaçant face à cet observatoire anthropologique de la vie contemporaine sans idéal et sans avenir, qui semble nous hurler de réagir dans son déchirant silence.

" Familie " est à voir au Théâtre de Liège le samedi 5 mars 19h.

Intéressé de le découvrir ? Tentez votre chance de remporter 2 places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]