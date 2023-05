Vos places pour "Exit Above" d'Anne Teresa De Keersmaeker le 8/06

Dans sa nouvele création EXIT ABOVE, Anne Teresa De Keersmaeker remonte le temps jusqu’aux racines de la danse, jusqu’aux racines de la pop occidentale. se rencontrer la marche, en tant que forme primitive du mouvement, et le blues, en tant que source de différents styles musicaux. Sur le plan de la chorégraphie, De Keersmaeker procède toujours de la même façon : elle déploie de manière organique un mouvement simple qui, à l’aide de principes géométriques précis, gagne progressivement en complexité physique et spatiale.

Exit Above est à voir au Théâtre National le jeudi 8 juin à 20h15

