Vos places pour "Europe Connexion" au Théâtre des Martyrs avec repas le 19/11

Quand un attaché parlementaire devient un lobbyiste de l’agro-alimentaire : intelligence diabolique, coups tordus et manipulation au cœur de l’Europe.

Dans Europe Connexion, Alexandra Badea dépeint le quotidien d’un lobbyiste qui met tout en œuvre pour modifier les textes de lois votés au Parlement Européen afin de servir les intérêts de l’agro-business. Derrière chacun de ses succès, réside un désastre pour l’humanité. Le G.I.E.C. crie. Le monde est sourd...

Un texte poétique et politique à voir ce samedi 19 novembre 19h, précédé d'un repas pour 2 personnes et 2 boissons avec le(s) comédien(s) après la représentation, au Théâtre des Martyrs.

