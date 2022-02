Vos places pour " En finir avec Eddy Bellegueule" au Manège à Mons le 16/02

Pourquoi ma vie est une question alors que celle des autres une évidence ? " Edouard Louis Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme " différent " des autres. Exclu, harcelé, violenté, Eddy évolue dans un milieu précaire, où les garçons doivent rejeter l’école et mépriser leurs professeur·e·s, où la seule façon de se construire en tant qu’homme est d’être reconnu comme " un dur ! ".

Un monde où le travail à l’usine détruit les corps des ouvrier·es , où l’on boit pour oublier. Un milieu aussi, où l’on déteste les " pédés ". Et Eddy est un " pédé ". Ce récit, entre éloge du risque et de la fuite, est une tentative pour comprendre.



D’après le roman d’Edouard Louis.

Jessica Gazon / Collectif La Bécane.

On vous invite au Théâtre le Manège à Mons le mercredi 16 février à 20 heures

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous. Et répondez à la question.

[ Evénement et concorus selon les mesures sanitaires en vigueur]