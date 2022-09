Vos places pour "En attendant le grand soir" à Tournai le 7/10

Petit à petit la Maison de la Culture de Tournai, en travaux depuis plusieurs années, réinvestit ses espaces. Cette saison 2022-2023, le public retrouve la grande salle de spectacle et son vaste hall rénovés !

Voici le moment que toute l’équipe de la maison de la culture attend avec impatience… le spectacle d’ouverture de la nouvelle saison : " En attendant le grand soir " !

Ces vendredi 7 et samedi 8/10, venez faire vibrer le plancher de la grande scène avec ce spectacle de la Cie Le Doux Supplice, une version circassienne du bal. Une ode à la danse, à vivre à même le plateau !

Entre tango, rock, valses, rondeaux et jazz, la frontière entre la danse et le cirque ici se brouille et s’efface.

La Première vous offre des entrées pour 2 personnes le vendredi 7 octobre 20h à Tournai.

Intéressé ? Tentez votre chance d'être nos invités en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.