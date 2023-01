Vos places pour " Edmond" d'Alexis Michalik à Ath le 31/01

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac ! Mais à la fin de l’envoi, il touche !

La pièce d'Alexis Michalik, saluée en 2017 par cinq Molières, débarque à Ath dans une distribution 100% belge et une mise en scène de Michel Kacelenenbogen.

La Première vous offre des places pour deux personnes pour voir " Edmond " au Palace d'Ath, le mardi 31 janvier à 20h.

