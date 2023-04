Vos places pour "Ecoute" au Varia le 19/04

Que ce soit en Belgique, au Nigéria ou dans le reste du monde, quelles sont les trajectoires communes et les combats partagés des femmes ? Lors de ses différents séjours en Belgique, Ifeoma Fafunwa a recueilli des témoignages de femmes, qu’elle invite aujourd’hui à s’emparer du théâtre, pour porter une parole pleine de vitalité.

Rejointes sur scène par des comédiennes belges et nigérianes, les voix de ces femmes forment ensemble un chœur puissant et généreux, qui bouscule les frontières et les inégalités. La rencontre qu’elle propose au plateau, entre des citoyennes, comédiennes d’un soir, et des actrices professionnelles venues de deux continents, met en relief les expériences et les parcours de vie.

"Ecoute!" est à voir au Théâtre Varia. La Première vous offre des places pour 2 personnes pour le mercredi 19 avril 19h30.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.