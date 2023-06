Vos places pour "Drache Nationale" au Festival au Carré à Mons le 2/07

Théâtre, danse, concerts, cirque, journée famille, propositions gastronomiques, talents venus d’ici ou d’ailleurs : onze jours pour découvrir les arts vivants sous toutes leurs formes ! C’est à cette expérience joyeuse et artistique que vous convie le Festival au Carré… à Mons du 28 juin au 8 juillet.

►Plus d'infos sur le festival dans l'article ici

La Première vous offre des places pour 2 personnes pour "Drache Nationale", de la Compagnie Scratch, le dimanche 2 juillet à 15h ! Le trio à l’imaginaire bien rôdé vous donne rendez-vous pour un spectacle plein d’humanité.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.