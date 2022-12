Vos places pour "Dive in" au Théâtre National le 20/12

Pour les plus modernes défenseur·ses de la théorie des cordes, comme pour les plus ancien·nes adeptes de Shiva Nataraja, tout part d’une simple vibration. Et d’une vibration à l’autre, la réalité se crée.

Comme à l’intérieur d’une vague au Costa Rica pour éviter d’être avalé·e par l’océan, au Mexique pour ne pas se faire tirer dessus, les 17 artistes de 12 nationalités différentes – issu·es de la même promotion de l’ESAC de Bruxelles – vibrent ensemble.

Dive in est une histoire de corps, de performance, un mélange de processus des plus sombres aux plus brillants. Seul·es ou accompagné·es, les circassien·nes jonglent, dansent, voltigent, sautent, au sol ou dans les airs, et créent leur propre réalité.

