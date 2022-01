Vos places pour Diane Tell à Ath le 4/02 !

Faire à nouveau connaissance, La Légende de Jimmy, sans oublier le célébrissime Si j’étais un Homme, nombreux sont les tubes de Diane Tell qui résonnent encore et toujours dans nos têtes. Auteure-compositrice-interprète, elle représente la chanson francophone à travers le monde !

Retrouvez-la dans un concert intimiste au swing délicat, dont elle a le secret. Diane Tell nous revient avec son son nouvel album, Haïku, et se produit seule sur scène, avec ses guitares, sa voix et son talent de conteuse !

Où? Au Palace d'Ath, ce vendredi 4 février à 20h

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]