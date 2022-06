Vos places pour Diana Krall à Bozar le 5/07

Diana Krall est venue plusieurs fois en concert en belgique. A chaque fois, le public était conquis par sa voix chaleureuse et sensuelle.

En septembre 2020, la pianiste multi-récompensée a sorti son quinzième album solo : " This Dream of You " rassemble 12 morceaux inédits enregistrés en studio avec Tommy LiPuma pendant la période 2016-2017.

Diana Krall revient chez nous, à Bozar notamment, le mardi 5 juillet à 20h.

