Vos places pour "Désobéir" au Théâtre National le 19/02

Quatre jeunes femmes à l’allure décidée s’attaquent à un mur noir pour y graver dans l’urgence ce mot en forme de cri : "Désobéir".

Tour à tour, puis ensemble, d’une voix puissante, elles racontent leur quotidien. Par leurs récits et par la danse, elles arrachent des "bouffées de liberté" aux différents systèmes d’oppression : les traditions, la religion, les hommes et la famille.

La pièce est tirée d’un travail d’enquête durant lequel Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter ont rencontré des femmes issues de l’immigration dont elles ont recueilli les témoignages. Un travail enrichi des propres mots des quatre comédiennes.

" Désobéir" est à voir au Théâtre National (Bruxelles) le samedi 19 février à 20h

