Vos places pour " Des envies sauvages" en plein air à Genval le 2/07

Avouez que vous y avez pensé, vous aussi, lors des confinements : vous installer à la campagne, revenir à l’essentiel, faire pousser vos courgettes… Alice et Romain, eux, l’ont fait. Ils sont partis vivre dans une cabane en pleine forêt. Mais leur quête d’utopie résistera-t-elle, au fond des bois ? Qui sera le plus fort : l’idéal ou le confort ? Et pour résister au monde, faut-il mieux s’en extraire ou l’affronter ?

Les Envies Sauvages est une comédie, comédie acerbe et joyeusement cruelle mais tendre, à voir en plein air au Lac de Genval (Av. du Lac, 87)

La Peemière vous offre 2 places pour le samedi 2 juillet à 20h !

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[ Les noms des gagnants seront envoyés à l'organisateur avec leur gsm et email]