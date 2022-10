Vos places pour découvrir trois créations du compositeur Michel Lysight

Ce dimanche 16 octobre à 17h à la Ferme Mont-Saint-Jean de Waterloo, venez découvrir trois nouvelles créations du compositeur Michel Lysight, dans le cadre du Festival de Lasne.

C'est une soirée entièrement consacrée au compositeur belge Michel Lysight que vous feront vivre l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, placé sous la direction d'Ektoras Tartanis et accompagné du clarinettiste Ronald Van Spaendonck, l'altiste Anne Pingen et du contrebassiste Philippe Cormann.

La longue et fructueuse collaboration entre l’Orchestre royal de Chambre de Wallonie et le compositeur et chef d’orchestre Michel Lysight a généré au fil du temps de profonds liens d’amitié avec les musiciens de l’ensemble. C’est ainsi que lui est venue tout naturellement l’envie de composer plusieurs œuvres dédiées soit à l’orchestre tout entier (Symphonie n° 3, November etc.), soit à certains de ses musiciens en particulier (Concerto pour violon, Concerto pour contrebasse, Enigma, Septentrion etc.), ou encore à des solistes internationaux tels Frank Braley (Concerto pour piano) ou Ronald Van Spaendonck, celui-ci étant régulièrement invité en tant que soliste par l’ORCW.

La soirée débutera par The Old Masters of Speyside, une des œuvres préférées de l’ORCW, suivie de trois créations mondiales, commandées par l’ORCW : Concerto pour contrebasse, Rhapsody pour clarinette (commande conjointe avec le Festival de Lasne) et Symphony n° 3.

