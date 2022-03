Vos places pour "Dear Winnie" au Théâtre National le 12/03

Malgré les humiliations, le harcèlement, la diabolisation et l’exil, Winnie Mandela, loin d’être irréprochable, a résisté avec pugnacité au régime de l’Apartheid et demeure un modèle de conviction que les hommes blancs n’ont pas réussi à intimider.

Neuf performeuses, actrices, chanteuses et danseuses issues de la diaspora africaine retracent la vie de la pasionaria, sondent leur propre héritage multiculturel et nous renvoient une vision rebelle et explosive aux antipodes du consensus occidental.

" Dear Winnie " est un spectacle chorégraphique à voir au Théâtre de Liège le samedi 12 mars 19h.

