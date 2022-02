Vos places pour " De Infinito Universo " au Théâtre National le 26/02

En trois tableaux, De Infinito universo oppose l’intime de l’être humain à la grandeur et au mystère de certaines questions universelles, auxquelles il n’y a pas de réponse. À tour de rôle, un astrophysicien, un berger et l’assistante d’une femme politique sont plongés dans un questionnement qui révèle une même tension théorique et humaine.

La pensée est-elle seulement capable d’élaborer des systèmes de compréhension aptes à décrire chaque élément de l’Univers ?

" De Infinito universo ", de Filippo Ferraresi, est à voir au Théâtre National (Bxl) le samedi 26 février 20h30

