" Vos places pour "Crowd" aux Ecuries de Charleroi le 29/04

Il est rare que Gisèle Vienne mette la danse au cœur de ses pièces. C’est pourtant le cas de Crowd qui transporte l’assistance dans une rave party, l’une de ces fêtes qui rassemblent des jeunes dans un lieu convenu.

Ils sont 15 danseurs réunis dans un décor de verres en plastique et de vêtements épars, martelés par les basses, bercés par sons que diffusent les DJ. Des histoires s’ébauchent, amoureuses, amicales ou de rivalité. Les corps explosent ou flottent, rayonnent ou se recroquevillent, bondissent ou s’effondrent.

Le spectacle " Crowd " est à voir le vendredi 29 avril 20h aux Ecuries de Charleroi.

