Vos places pour " Contes nus " + repas au Théâtre des MArtyrs le 17/12

Contes nus, c’est un conte sans fard, pour du beurre, entrecoupé de questions, de tentatives de réponses, de petits films qui témoignent du temps qui passe, du vent qui souffle, des vagues qui ne ralentissent pas : en musique, en poème, en mouvement, en vivant. Un conte loufoque et musical, d'Olivier Thomas avec l’imagination pour boussole et le carnaval des mots pour terrain de jeu.

Où? Au Théâtre des Martyrs (Bruxelles)

