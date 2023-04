Vos places pour "Concertos pour la main gauche" à l'OPRL le 20/04

Ravel a écrit en 1932, pour le pianiste Paul Wittgenstein, un concerto pour la main gauche marqué par l’esprit du jazz. SDe son côté, créée en décembre 1953, quelques mois après la mort de Staline, la Dixième Symphonie de Chostakovitch permet au compositeur de régler définitivement ses comptes avec la tyrannie du dictateur soviétique. Deux chefs-d’œuvre qui permettent à l’OPRL d’accueillir les formidables musiciens de l’Orchestre National de Lyon.

Un concert à découvrir à la Salle Philharmonique de Liège le jeudi 20 avril 20h.

