Vos places pour "Collectif" aux Halles le 16/12

Passé par l’Esac et par P.A.R.T.S, Alexander Vantournhout est un circassien très atypique. C’est lui qui lance cette saison toute une promotion de l’Esac dans le défi d’un spectacle collectif. Arrivés en dernière année de formation, les futurs artistes ont choisi leur discipline, aguerri leur technique et affirmé leur style.

La Première vous invite à voir ce spectacle " Collectif ", marqué du sceau d’Alexander Vantourhout, créateur en plein essor, aux Halles de Schaerbeek le vendredi 16 décembre à 20h

