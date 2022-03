Vos places pour " Coeur karaoké" à Mons le 9/03

" Coeur Karaoké" s’ancre dans une situation simple et volontairement ambiguë. Deux personnages se trouvent de chaque côté de la porte d’entrée d’un appartement. On ne sait rien d’eux, sauf que l’un demande à entrer, et que l’autre refuse. Alors l’un reste là, de l’autre, dans le couloir, et reprend la parole, comme pour lutter contre le silence qui menace de s’installer. Au détour de phrases inachevées et saccadées, les pans d’un passé amoureux commun ressurgissent peu à peu...

Chacun garde en mémoire des bribes de conversation, des instants suspendus et, sur le seuil, les souvenirs se rejouent au présent. La porte s’entrouvre, se referme, puis s’ouvre complètement, mais rien ne se passe comme ils l’avaient imaginé.

Coeur Karaoké est la première pièce de Victor Rachet, jeune auteur, sorti de l’INSAS en 2018. Dans une mise en scène d'Elsa Chêne.

A voir au Théâtre Le Manège à Mons le mercredi 9 mars à 20h.

