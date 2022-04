Vos places pour "Chotto Xenos" à La Louvière le 20/04

Comment la guerre éclate-t-elle ? Comment finit-elle ? Cela dépend de qui raconte l’histoire.

Inspiré par 'XENOS' — le plus récent, et plusieurs fois primé, spectacle solo d’Akram Khan, et suite au succès de 'Chotto Desh' — 'Chotto Xenos' est une production de danse captivante invitant les jeunes spectateurs à remonter le temps pour qu’ils puissent explorer les histoires trop souvent oubliées et passées sous silence des soldats coloniaux de la Première Guerre mondiale, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre présent et notre futur.

Voici donc une réinterprétation de 'XENOS' pour un public familial.

Des éléments de 'Xenos' seront entrelacés avec des contenus appropriés aux enfants pour une nouvelle production unique. De nos jours, les enfants sont exposés aux images de guerres sur les réseaux sociaux et aux conflits comme passe-temps dans les jeux vidéo... Ils n’ont souvent qu’une connaissance trop partielle de l’histoire de la guerre.

La Première vous invite à voir le spectacle Chotto Xenos au Théâtre de La Louvière le mercredi 20 avril 20h.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.