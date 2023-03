Vos places pour Bigflo & Oli au Palais 12 le 24/03

Plus d'un milliard de vues sur Youtube, plus d’un million d’albums vendus, trois Victoires de la Musique, 8 NMA : le succès du duo de rappeurs français Bigflo & Oli est incontestable. En quelques années seulement, ils sont devenus une des références de la scène musicale française. Après six ans d'ascension, les deux frères avaient annoncé leur retrait de la vie médiatique. Ils décident de prendre le temps d’écrire, de composer et de se recentrer pour proposer leur 4ème album en 2022... qui sera, probablement, le meilleur album de leur carrière.

Bigflo & Oli seront au Palais 12 le 24 mars prochain pour la première date de leur tournée "Le grand tour" ! La Première vous offre des places.

