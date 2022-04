Vos places pour " Amore " au Théâtre de Liège le 28/04

Auteur, comédien et metteur en scène, Pippo Delbono est de retour au Théâtre de Liège pour présenter Amore.

Il part sur les traces du mot amour dans un voyage lyrique et musical. C’est au Portugal qu’il entame son périple, en passant par l’Angola et le Cap-Vert, et confie à la musique ce que les mots ne peuvent ou ne veulent pas dire. La musique est entrecoupée par des paroles de poètes que la voix de Pippo Delbono déclame hors champ.

Après Vangelo et La Gioia, Pippo Delbono s’invite au plus profond de nos corps et réveille nos cœurs dans une explosion intime et silencieuse.

La Première vous offre des places pour 2 personnes pour le jeudi 28 avril 20h au Théâtre de Liège.

Attention : spectacle en italien surtitré en français et néerlandais.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.