Vos places pour "Alors on danse" avec Michèle Laroque

Sandra découvre, après 30 ans de mariage, que Paul la trompe avec sa meilleure amie. Elle le quitte sur le champ et n’a d’autre choix que de retourner dans la maison de son enfance, où vit toujours sa sœur Danie. La cohabitation sera mouvementée car tout les oppose. Tout, excepté leur passion commune pour la danse. La danse, c’est également l’occasion de retrouver Roberto, Lucien et une nouvelle manière de se projeter vers l’avenir. Et si ce saut en avant était précisément ce dont Sandra et Danie avaient besoin ?