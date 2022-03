Vos places pour " Africa Simply the Best" le 18/03 au Théâtre National

Le concours chorégraphique Simply the Best initialement organisé au Burkina Faso s’est ouvert à tout le continent africain en 2019. Rebaptisé Africa Simply the Best, il a permis à son jury de choisir les trois meilleurs solos de danse contemporaine. Les trois lauréats ont bénéficié d’un coaching professionnel avant d’entamer leur tournée pour présenter leurs pièces respectives :

"Le Départ" du Camerounais Zora Snake ; "À qui le tour ?" de la Camerounaise Agathe Djokam ; "Corps en mutation" du Burkinabè Charlemagne Kevin Kabore.

C'est ce que vous propose le Théâtre National (dans le Studio) ce vendredi 18 mars 20h30.

