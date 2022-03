Vos places pour Africa Simply The Best au Théâtre National

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour Africa Simply The Best au Théâtre National le 18 mars 2022 à 20h30.

Africa Simply The Best, c’est un concours initié en 2015 par Serge Aimé Coulibaly pour repérer de nouveaux talents de la danse. Initialement organisé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, ce concours chorégraphique s’est ouvert à tout le continent africain en 2019. Chaque année, un jury choisi les trois meilleurs solos de danse contemporaine parmi les quatorze présélectionnés. Les trois lauréats du concours bénéficient ensuite d’un coaching professionnel avant d’entamer leur tournée pour présenter leurs pièces respectives.

C’est à une des représentations de cette tournée que Musiq3 vous invite le 18 mars. Au programme :

Le Départ, du Camerounais Zora Snake qui met en mouvement un moment charnière de la vie, celui de l’étincelle avant une reconstruction. Une performance à vif à partir d’un texte proféré pour s’élever contre le système injuste de nos sociétés.

À qui le tour ? qui explore les affres et les spasmes d’un corps en deuil après la perte d’un être cher. Choc, colère, souvenirs, dépression, acceptation et renaissance, par la Camerounaise Agathe Djokam qui interprète les étapes de ce difficile processus.

Enfin, le Burkinabè Charlemagne Kevin Kabore entame avec Corps en mutation une réflexion sur l’être humain dans sa diversité. Par le biais de la cendre qu’il utilise pour délimiter l’espace et comme outil de purification et de protection, il symbolise un pont entre le monde des vivants et l’au-delà.

Plus d’informations sur ce lien.