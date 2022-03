Vos places pour 1 spectacle à "Namur is a joke" les 26 et 27/03

Premier festival d'humour de Namur, imaginé par Guihome. Avec un plateau d'humoristes mais également avec des artistes dans des dommaines variés (musiciens, chanteurs, dj's, spectacles pour enfants). La programmation est également diversifiée, le festival accueillera des têtes d'affiche importantes et profitera de cette vitrine pour mettre en avant des visages artistiques belges - et surtout namurois - de demain.

Namur is a joke se déroule dans divers lieux de Namur du 24 au 27 mars.

La Première vous offre des places au choix pour :

GuiHome le samedi 26 mars 21h au Grand Manège (Namur)

au Grand Manège (Namur) Guillermo Guiz le dimanche 27 mars 15h au Delta (Grande)

au Delta (Grande) Oivier de Benoist le dimanche 27 mars 20h au Grand Manège (Namur)

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter 2 places via le formulaire ci-dessous, en mentionnant votre choix et en répondant à la question

[ Les gagnants revevront leurs E-tickets dans leur boîte mail. Evénement selon les mesures sanitaires en vigueur.]