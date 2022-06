Vos places pour 1 concert au Festival au Carré à Mons

Trois ans! Après deux annulations pour cause de ce-que-vous-savez, le Festival au Carré est de retour avec, plus que jamais, son lot de nouveautés! Cette édition, à Mons du 1er au 10 juillet 2022, sera multidisciplinaire et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Avec, comme grande nouveauté, une formule inédite à expérimenter en famille ou entre amis partout dans la ville.

►► Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous offre des places pour un concert au choix parmi la liste ci-dessous :

KOKOKO le vendredi 1er juillet 21h au Théâtre Le Manège

TIM DUP le samedi 2 juillet 20h au Théâtre Le Manège

AMADOU & MARIAM le mardi 5 juillet 21h au Théâtre La Manège

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.