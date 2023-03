Vos places en famille pour "Cendrillon" avec l'Orchestre à la portée des enfants les 7 & 8 avril

Redécouvrez l’histoire de Cendrillon et son Prince grâce à la musique de son compiteur russe dont qui exprime la naissance du grand amour, les obstacles dressés sur son chemin, et l’accomplissement d’un rêve… Dans une mise en scène de Bernard Cogniaux, avec la complicité d’Amandine Vandenheede, qui revisite le conte de Perrault à la lumière du monde d’aujourd’hui.

Cendrillon avec l'Orchestre à la portée des enfants, grâce à la collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Liège.

La Première vous offre des places pour le découvrir en famille (2 adultes et 2 enfants) soit :

le vendredi 7 avril à 20h , à la Salle philharmonique de Liège

, à la Salle philharmonique de le samedi 8 avril à 14h à Bozar (Bruxelles)

