Vos places de concert pour aller voir Beth Hart au Cirque Royal !

Ce mardi 15 novembre sur Classic 21, remportez vos entrées pour aller assister au concert reporté de Beth Hart ce 23 novembre au Cirque Royal !

Suite à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, Beth Hart devait malheureusement reporter son concert initialement prévu le 18 novembre 2020 puis le 10 novembre 2021 au Cirque Royal au 23 novembre 2022.

L’auteure-compositrice-interprète nominée aux Grammy Awards Beth Hart a sorti son dernier album studio, 'War In My Mind', le 27 septembre 2019. Après avoir suivi la carrière fascinante de Beth Hart pendant un quart de siècle, nous avons appris que nous ne devons rien rejeter – du moment que c’est authentique. Le succès de l’album 'Fire On The Floor' (2016) lui a valu la reconnaissance des critiques, d’excellents chiffres de vente et des concerts à guichets fermés dans des salles mythiques. Mais comme elle nous le rappelle, sa vie a toujours été une succession de cycles et bon nombre de ses meilleurs titres ont vu le jour durant ces périodes extrêmes. " Sur cet album, je suis vulnérable et ouverte, je parle de ma vie, de l’amour, de mes addictions, de ma bipolarité, de mon père, de ma sœur… "

Avec son dernier album 'War In My Mind' (2019), l’auteure-compositrice nous présente un album sur lequel elle n’hésite pas à mettre son âme à nu et à nous ouvrir son cœur. Beth Hart, c’est l’authenticité incarnée. Dans une industrie de la musique qui fait la part belle aux productions léchées et aux photos retouchées, l’artiste joue carte sur table, partage ses plus sombres secrets et vous embarque avec elle. " Sur ces chansons, je suis davantage moi-même que sur tous les autres albums que j’ai enregistrés ", explique Beth. " J’ai bien progressé dans mon processus de guérison et j’accepte désormais mon côté sombre, ma bizarrerie et les choses dont j’avais honte – mais j’ai aussi appris à voir ce qui me faisait du bien. "