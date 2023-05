Vos places de concert pour aller voir Beth Hart à Anvers

Ce mardi 30 mai sur Classic 21, écoutez Classic 21 et remportez vos entrées pour aller assister au concert de Beth Hart ce 13 juin au Stadsschouwburg d'Anvers !

Le 13 juin prochain, Beth Hart, autrice-compositrice-interprète et lauréate d’un Grammy Award, se produira sur la scène du Stadsschouwburg à Anvers pour un concert exclusif.

Beth Hart est reconnue comme une des voix les plus talentueuses de sa génération. Après une carrière de plus d’un quart de siècle, dix albums studio et des collaborations, entre autres, avec Jeff Beck, Joe Bonamassa, Slash et Buddy Guy, elle en a encore sous le pied. Unanimement acclamé, son album à succès " Fire On The Floor " (2016) a fait exploser la vente de ses albums et lui a permis de faire salle comble sur des scènes aussi légendaires que The Ryman Auditorium à Nashville et The Royal Albert Hall à Londres. Elle s’est hissée six fois à la tête du Billboard Blues et a obtenu un double disque de platine avec plusieurs albums.

Sur son dernier opus, " A Tribute To Led Zeppelin " (2022), Beth Hart a réussi à capter la dimension stratosphérique de Robert Plant et de son groupe. L’album de neuf titres souligne l’incroyable spectre musical de Led Zeppelin. Elle dégage une émotion empathique avec sa version de " Stairway To Heaven ", ajoutant sa touche dramatique à la beauté de ce classique. Tout comme pour " War In My Mind ", elle a pu compter sur Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls) pour produire ce petit bijou !

Beth Hart, c’est l’authenticité à l’état pur ! Dans un monde de productions par trop lisses et policées, et de photos retouchées numériquement, cette artiste se livre à son public sans artifices, partage ses secrets les plus sombres et l’emmène dans ses aventures et laissez-vous emporter par sa voix rauque, la pureté de son blues et la sincérité de ses chansons.